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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bisher unbekannte Täter versucht, in einen Supermarkt in der Waisenhausstraße einzubrechen. Gegen Mitternacht kam es zur Alarmauslösung, wodurch die Täter von ihrem Vorhaben möglicherweise abließen.

Es entstand lediglich Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bereich der Waisenhausstraße beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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