Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Ein grauer Kia mit Nürnberger Kennzeichen wurde in der Zeit vom 27. Mai 2026, 17 Uhr, bis zum 28. Mai 2026, 12 Uhr, an der Fahrertür zerkratzt. Der PKW war auf dem Parkplatz der Jugendherberge in Pirmasens an der Ladestation geparkt. An dem Kia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

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