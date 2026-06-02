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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann schießt mit Schreckschusswaffe

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 01. Juni 2026 kurz nach 21 Uhr kam es im Bereich der Güterbahnhofstraße in Pirmasens zu einem Streit zwischen einem 21-jahre alten Mann aus Pirmasens und zwei 25 -und 34-jährigen Brüdern aus Pirmasens. Im Verlauf der Streitigkeiten sollen die beiden Brüder den 21-jährigen Mann körperlich angegangen und mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin sei der 21-Jährige an sein geparktes Fahrzeug gegangen, habe eine Schreckschusswaffe geholt und gab einen Schuss in die Luft ab, bevor er die Waffe auf die beiden Männer richtete. Der 34-Jährige entriss dem 21-Jährigen daraufhin die Schreckschusswaffe und hielt sie noch in der Hand, als die Streifen zum Einsatzort kamen. Auf Ansprache legte er die Schreckschusswaffe auf den Boden nieder. Der 21-Jährige erlitt durch die Schläge der Brüder eine leichte Platzwunde im Gesicht, die beiden Brüder blieben unverletzt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |zie

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15006 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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