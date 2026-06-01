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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann durch Jugendliche bedroht

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 31. Mai 2026, gegen 19:00 Uhr kam es in Pirmasens in der Lemberger Straße im Bereich der Zufahrt Pettenkoferstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 64-jähriger Mann und zwei unbekannten männlichen Jugendlichen. Nach Angaben des 64-jährigen Mannes habe einer der Jugendlichen zu ihm gesagt, dass er ihn abstechen will und seinen Rucksack vom Rücken abgezogen. Es kam zu einem Gerangel und die Jugendlichen flüchteten von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach aktuellen Informationen niemand. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen. |zie

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15006 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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