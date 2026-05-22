Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Grenzüberschreitende Suchaktion: Vermisster im dichten Waldgebiet gerettet

Pirmasens / Roppeviller (F) (ots)

Ein gutes Ende nahm in der vergangenen Nacht (21.05.2026) eine großangelegte, deutsch-französische Suchaktion im Grenzgebiet bei Roppeviller und dem Pfälzerwald. Ein gestürzter 83-jähriger Wanderer konnte nach stundenlanger Suche dank moderner Technik und Zusammenarbeit mit den französischen Behörden gerettet werden. Der Mann war am Donnerstag von Roppeviller (Frankreich) in Richtung der Altschlossfelsen aufgebrochen. In einem schwer begehbaren Gelände stürzte der Senior und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er setzte noch selbstständig einen Notruf bei den französischen Behörden ab. Das Gemeinsame Zentrum (GZ) Kehl leitete daraufhin umgehend eine Vermisstenmeldung an die Pirmasens Polizei weiter. Feuerwehren der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, deutsche und französische Drohneneinheiten, Spezialhunde des Rettungsdienstes sowie ein Polizeihubschrauber beteiligten sich bei der Suche.

Wildkamera liefert den entscheidenden Hinweis

Der Durchbruch gelang den Einsatzkräften durch eine Kombination aus lokaler Expertise und Technik. In Absprache mit der zuständigen Revierförsterin werteten Polizisten die Aufnahmen einer Wildkamera aus. Die Bilder zeigten den Vermissten an einem Hochsitz und lieferten den Rettern die letzte bekannte Spur. Kurz darauf schlug eine Wärmebilddrohne an: Sie ortete einige hundert Meter vom Hochsitz entfernt eine Wärmesignatur im dichten Unterholz. Einsatzkräfte am Boden steuerten die Koordinaten an und fanden den Vermissten um kurz nach Mitternacht. Der Mann war leicht verletzt, aber ansprechbar. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. |krä

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