Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Brand auf der B10

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Pirmasens (ots)

Am Sonntagmittag geriet ein Mercedes während der Fahrt auf der B10 in Flammen. Der 86-jährige Fahrer reagierte schnell und fuhr bei der Abfahrt Haseneck ab. Bevor der PKW endgültig in Brand geriet, konnte er sich retten. Er blieb unverletzt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Als Auslöser wird ein technischer Defekt vermutet.|eml

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