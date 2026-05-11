PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugdiebstahl in Zweibrücken - Weißer Citroen Jumper zwischen Mörsbach und Kirrberg festgefahren

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Samstag (09.05.2026) auf Sonntag (10.05.2026) kam es in Zweibrücken zu einem Fahrzeugdiebstahl, der für den bislang unbekannten Täter auf einem Feldweg endete. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde der Transporter von einem öffentlichen Parkplatz in der Lützelstraße gestohlen. Der Täter zerschlug vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür, um in das Fahrzeug zu gelangen und dieses zu entwenden. Die Spritztour endete jedoch vorzeitig: Beamte der Polizeiinspektion Homburg entdeckten das Fahrzeug schließlich festgefahren auf der L 213 zwischen Kirrberg und Mörsbach. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Ob Werkzeuge oder Gegenstände aus dem derzeit noch verschlossenen Laderaum entwendet wurden, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Lützelstraße oder im Bereich der L 213 (Kirrberg/Mörsbach) gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de erbeten. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 11:50

    POL-PDPS: Scheibe in der Fußgängerzone eingeschlagen

    Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagabend eine Fensterscheibe der Spielhalle "Golden Gate" beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr und 01 Uhr. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich der ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 07:38

    POL-PDPS: Seitenscheibe eingeschlagen

    Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagabend einen silbernen BMW mit Kaiserslauterer Kennzeichen in der Hauptstraße beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 21 Uhr und 00:40 Uhr. Der BMW war in Höhe der ehemaligen Postfiliale im unteren Teil der Fußgängerzone geparkt. Dabei wurde die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren