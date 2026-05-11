Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugdiebstahl in Zweibrücken - Weißer Citroen Jumper zwischen Mörsbach und Kirrberg festgefahren

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Samstag (09.05.2026) auf Sonntag (10.05.2026) kam es in Zweibrücken zu einem Fahrzeugdiebstahl, der für den bislang unbekannten Täter auf einem Feldweg endete. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde der Transporter von einem öffentlichen Parkplatz in der Lützelstraße gestohlen. Der Täter zerschlug vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür, um in das Fahrzeug zu gelangen und dieses zu entwenden. Die Spritztour endete jedoch vorzeitig: Beamte der Polizeiinspektion Homburg entdeckten das Fahrzeug schließlich festgefahren auf der L 213 zwischen Kirrberg und Mörsbach. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Ob Werkzeuge oder Gegenstände aus dem derzeit noch verschlossenen Laderaum entwendet wurden, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Lützelstraße oder im Bereich der L 213 (Kirrberg/Mörsbach) gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de erbeten. |krä

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