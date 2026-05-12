Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fenster der Grundschule Horeb beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (09.05.2026) und Montagmorgen (11.05.2026) kam es an der Grundschule in der Herzogstraße zu einer Sachbeschädigung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen warfen bislang unbekannte Täter einen Stein gegen ein Fensterelement im Erdgeschoss, unmittelbar links neben dem Haupteingang. Durch den Einschlag zersprang die Scheibe im unteren Bereich kreisrund. Der Vorfall ereignete sich im Anschluss an das am Samstag stattgefundene Schulfest. Da der betroffene Bereich nicht videoüberwacht ist und derzeit keine Hinweise auf die Täterschaft vorliegen, ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell