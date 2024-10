Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau unterstützt die Kinderfeuerwehr

Bedburg-Hau (ots)

Eine große Überraschung gab es gestern (03.10.2024) am Rande des Kinderfestes des CDU Gemeindeverbandes Bedburg-Hau für die "Blaulichtbande" der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

Die CDU-Vorsitzende Jule Linkner überreichte stellvertretend Marina Aschemann und Nora Schoofs eine Aufwandsentschädigung für geleistete Arbeit auf dem Kinderfest. Seit Jahren unterstützt die CDU so in der Gemeinde soziale Projekte. Zuletzt hatten auch Vertreter der Partei "hautnah" bei einer Einsatzübung die Arbeitsweisen der Feuerwehr intensiver kennenlernen können. Dabei hatten sich die Einsatzkräfte von allen politischen Vertretern mehr Unterstützung bei der Gewinnung neuer Freiwilliger gewünscht. "Über die Idee der CDU, dabei schon bei den Kleinsten in unserer Feuerwehr anzufangen, freuen wir uns sehr. Sie ist eine gute Investition in unsere Kinder- und Jugendarbeit. Letztendlich dauerhaft aber in die Sicherheit unserer Gemeinde", freut sich Klaus Elsmann als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

Die stattliche Summe von 250 Euro kommt in vollem Umfang der Kinderfeuerwehr zugute. Damit sollen Materialien für die 2021 gegründete Nachwuchseinheit beschafft werden.

Informationen zur Kinder- und Jugendarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau finden Interessierte unter www.feuerwehr-bedburg-hau.nrw, "Kinderfeuerwehr" oder "Jugendfeuerwehr".

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell