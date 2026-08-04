Feuerwehr Detmold

FW-DT: Wohnungsbrand in Heiligenkirchen - eine Person verstorben

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Detmold (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Detmold gegen 11:25 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand an der Denkmalstraße im Ortsteil Heiligenkirchen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: In einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen.

Da zunächst nicht bekannt war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Personensuche vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Verlauf der Maßnahmen wurde eine Person in der Wohnung aufgefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Eine weitere Person aus einer Wohnung des Hauses hatte Rauchgase eingeatmet und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Passanten versucht, das Feuer zu löschen. Diese Löschversuche blieben jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zu den weiteren Umständen aufgenommen. Für weitergehende Informationen zu den polizeilichen Ermittlungen verweist die Feuerwehr Detmold auf die Pressemitteilungen der Kreispolizeibehörde Lippe.

Das Gebäude wurde durch die Stadtwerke Detmold stromlos geschaltet und ist derzeit nicht bewohnbar.

Im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte aus den Einheiten Hauptamt, Süd und Hiddesen sowie der Hygienekomponente der Einheit Mitte. Darüber hinaus waren der Rettungsdienst, die Polizei, der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Detmold sowie die Stadtwerke Detmold an der Einsatzstelle tätig.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 13:15 Uhr beendet.

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