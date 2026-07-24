Feuerwehr Detmold

FW-DT: Küchenbrand in der Innenstadt

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Detmold (ots)

Das hauptamtliche Personal sowie die Einheiten Mitte und Remmighausen der Feuerwehr Detmold wurden heute um 10:29 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" zur Pöppinghauser Straße in der Detmolder Innenstadt alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort konnten einen Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss bestätigen. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor.

Das Feuer, das sich auf den Küchenbereich beschränkte, konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich mithilfe eines Hochleistungslüfters entraucht. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle auf verbliebene Glutnester.

Die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach rund 90 Minuten beendet werden.

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