FW-DT: Gemeldeter Heckenbrand entpuppt sich als Schwelbrand hinter einer Fassade
Detmold (ots)
Um 10:10 Uhr wurden das hauptamtliche Personal sowie die Löschgruppe Hiddesen zu einem gemeldeten Heckenbrand im Ortsteil Hiddesen alarmiert.
Vor Ort stellte sich die Lage jedoch anders dar als zunächst gemeldet. Hinter der Fassade der dortigen Tennishalle war es zu einem Schwelbrand gekommen. Um an den Brandherd zu gelangen, wurde die Fassadenverkleidung geöffnet. Anschließend konnte das Feuer gezielt abgelöscht werden.
Nach abschließenden Kontrollmaßnahmen mit der Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.
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