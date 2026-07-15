Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brand in einem Industriebetrieb - mehrere Personen ins Klinikum transportiert

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Detmold (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Detmold um 07:42 Uhr durch eine Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes an der Ohmstraße alarmiert.

Noch während der Anfahrt gingen weitere Notrufe bei der Leitstelle ein. Die Anrufer berichteten von einer weithin sichtbaren, starken Rauchsäule. Daraufhin wurde das Alarmstichwort um 07:48 Uhr auf "Feuer MiG" erhöht und weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die gemeldete Lage. In einer Produktionshalle war ein Behältnis in Brand geraten, wodurch es zu einer erheblichen Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudekomplexes kam. Die Mitarbeiter des Betriebes hatten das Feuer bereits weitgehend selbstständig gelöscht.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich unter Atemschutz, führten Nachlöscharbeiten durch und belüfteten die verrauchten Gebäudeteile.

Insgesamt wurden neun Personen durch den Leitenden Notarzt gesichtet und anschließend zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Klinikum transportiert.

Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold, der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Pivitsheide sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz konnte nach rund 90 Minuten beendet werden.

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