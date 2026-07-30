Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennende Tanne nach Blitzeinschlag

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Detmold (ots)

Das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold wurde heute um 15:43 Uhr in den Ortsteil Jerxen-Orbke alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine rund 20 Meter hohe Tanne nach einem Blitzeinschlag in Brand geraten war.

Da sich der brennende Baum unmittelbar neben einem Wohnhaus befand und bereits Flammen bis in den oberen Kronenbereich schlugen, bestand die Gefahr eines Brandüberschlags auf den angrenzenden Dachstuhl.

Über die Drehleiter wurde der Baum gezielt von oben abgelöscht. Parallel kontrollierten die Einsatzkräfte den Dachbereich des Wohnhauses auf eine mögliche Brandausbreitung.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde der betroffene Bereich nochmals mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Anschließend konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden.

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