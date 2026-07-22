Feuerwehr Olpe

FW-OE: Abschlussmeldung: Einsatz in Thieringhausen - Messungen und Beprobungen ohne Auffälligkeiten

Olpe (ots)

Olpe/Thieringhausen, 22. Juli 2026

Im Zusammenhang mit dem Einsatz in Thieringhausen liegen die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen vor. Die durch die Analytische Task Force (ATF) der Feuerwehr Dortmund vorgenommenen Messungen an der Einsatzstelle verliefen unauffällig. Auch die Beprobung der im Keller des Gebäudes aufgefundenen Stoffe ergab keine Hinweise auf eine akute Gefährdung. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Feuerwehr Olpe sowie die Analytische Task Force können ihren Einsatz daher beenden. Die Einsatzstelle wird für die weiteren Maßnahmen an die Polizei, das Ordnungsamt der Kreisstadt Olpe sowie die zuständigen Fachbehörden übergeben. Weitere Informationen werden bei Bedarf durch die zuständigen Behörden bekannt gegeben.

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