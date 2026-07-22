Feuerwehr Olpe

FW-OE: Einsatz in Thieringhausen - Spezialkräfte untersuchen aufgefundene Substanzen

Olpe (ots)

Olpe/Thieringhausen, 22. Juli 2026

Seit dem gestrigen Abend läuft in Thieringhausen ein umfangreicher Einsatz von Ordnungsbehörde, Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Feuerwehr.

Bei der Räumung eines Gebäudes wurden zunächst Kampf- und Sprengmittel entdeckt. Daraufhin wurden das Ordnungsamt, das Landeskriminalamt (LKA) sowie der Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmiert. Die Spezialkräfte führten die Sicherung und Entsorgung der aufgefundenen Stoffe durch. In einzelnen Fällen waren hierfür auch kontrollierte Sprengungen erforderlich.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden zusätzlich unbekannte Substanzen und Flüssigkeiten festgestellt. Aufgrund dieser Funde wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Zur Identifizierung und Bewertung der Stoffe wurde die Analytische Task Force (ATF) der Feuerwehr Dortmund als Spezialeinheit angefordert. Die Einsatzkräfte trafen gegen 11:15 Uhr in Olpe ein und bereiten derzeit die Analyse der aufgefundenen Substanzen vor.

Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden über die laufenden Maßnahmen informiert. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, da sich die Funde auf das betroffene Gebäude beschränken und die Einsatzstelle entsprechend abgesichert ist.

Die Feuerwehr Olpe ist aktuell mit 26 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Unterstützt werden diese durch den stellvertretenden Kreisbandmeister Thomas Hengstebeck, die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund mit 13 Einsatzkräften sowie das Ordnungsamt Kreisstadt Olpe. Bürgermeister Tobias Schulte befindet sich ebenfalls an der Einsatzstelle und unterstützt die beteiligten Einsatzkräfte sowie die Koordination der behördlichen Maßnahmen vor Ort.

Derzeit laufen die Untersuchungen der aufgefundenen Substanzen durch die Spezialkräfte der ATF. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden die Feuerwehr und die beteiligten Behörden erneut informieren.

Original-Content von: Feuerwehr Olpe, übermittelt durch news aktuell