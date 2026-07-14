Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verkehrsunfall mit Quad

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Iserlohn (ots)

Am Montagabend war der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn bei einem Verkehrsunfall "Am Erbenberg" im Einsatz. Ein Quadfahrer ist abseits von befestigten Wegen in einen Graben gefahren und wurde dort von seinem Quad eingeklemmt. Die Feuerwehr leitete eine technische Rettung ein und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber zum Transport in eine Spezialklinik nach Arnsberg angefordert. Der Landeplatz wurde auf dem Schapker Weg eingerichtet und dort durch die Löschgruppe Bremke der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Polizei abgesichert.

Der Einsatz war für die knapp 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr & Rettungsdienst nach etwas über einer Stunde beendet.

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