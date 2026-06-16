Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Wohnungsbrand in der Innenstadt

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Iserlohn (ots)

Heute Abend gegen 18:38 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem Brand in einer Wohnung alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohngebäudes fest.

Die zuerst eintreffenden Kräfte gingen umgehend mit einem Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Im weiteren Verlauf wurde ein zweiter Trupp unter Atemschutz eingesetzt, der ebenfalls in die betroffene Wohnung vorging. Gleichzeitig kontrollierte die Besatzung der Drehleiter die Einsatzstelle von außen über die Fenster.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die anschließend eingeleiteten Lüftungsmaßnahmen mittels Hochleistungslüfter zeigten ebenfalls schnell Wirkung. Eine Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht und versorgt.

Der Einsatz war nach rund zweieinhalb Stunden beendet.

Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschgruppen Stadtmitte, Bremke, Obergrüne und Untergrüne im Einsatz. Während des laufenden Einsatzes wurde die Feuer- und Rettungswache durch die Löschgruppen Bremke und Letmathe sowie die Sondereinheit Funk besetzt.

Noch vor Alarmierung der Wachbesetzung wurde die Löschgruppe Oestrich zu einer größeren Ölspur im Stadtgebiet alarmiert. Im weiteren Verlauf unterstützten die Löschgruppen Obergrüne und Untergrüne ebenfalls bei diesem Einsatz.

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