Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW-Brand am Griesenbrauck

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Iserlohn (ots)

Heute Nacht gegen 01:45 Uhr meldeten Anwohner an der Griesenbraucker Straße einen lauten Knall sowie eine anschließende Rauchentwicklung auf offener Straße. Vor Ort war es zu einem PKW-Brand gekommen, welcher auf eine angrenzende Hecke übergegriffen ist.

Die Berufsfeuerwehr, welche mit dem Löschzug vor Ort war, setzte einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung ein. Im weiteren Verlauf wurde auch Schaummittel eingesetzt.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden, weshalb die Löschgruppe Bremke der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn die Anfahrt abbrechen konnte. Der Einsatz war nach knapp 45 Minuten beendet.

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