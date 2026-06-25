Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Interne Schulung für Social-Media-Beauftragte der Freiwilligen Feuerwehr

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Iserlohn (ots)

Vor einiger Zeit waren im KAI am Iserlohner Stadtbahnhof einige Dienstfahrzeuge der Feuerwehr Iserlohn zu sehen. Der Grund war jedoch weder eine Übung noch ein Einsatz, sondern eine hausinterne Schulung für die Social-Media-Beauftragten der Freiwilligen Feuerwehr.

Dass die Feuerwehr Iserlohn eine Pressestelle hat, ist den meisten bekannt. Das sind wir - diejenigen, die Einsatzberichte schreiben, über aktuelle Ereignisse informieren und den Instagram-Account der Feuerwehr Iserlohn betreuen, um euch stets interessante und informative Inhalte zu liefern.

Aber auch die meisten Löschgruppen und Sondereinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn verfügen über eigene Social-Media-Accounts. Diese werden von den jeweiligen Einheiten eigenverantwortlich geführt. Da solche Accounts jedoch auch einige Fallstricke mit sich bringen, wurde durch die Pressestelle ein Seminar organisiert und durchgeführt.

Als Gastdozent war Marcel Dilling, Pressesprecher der Polizei MK, vor Ort und berichtete über die Arbeitsweise der Polizei in den sozialen Medien. Außerdem machte er auf die Nutzung lizenzpflichtiger Musik aufmerksam und brachte einige interessante Anekdoten aus der Pressearbeit der Polizei mit.

Im Anschluss wurde der zweite Vortrag des Abends von uns gehalten. Dabei stellten wir dar, wie wir uns als Feuerwehr Iserlohn insgesamt im Internet präsentieren möchten. Es wurden verschiedene Do's and Don'ts aufgezeigt. Darüber hinaus wurde gemeinsam festgestellt, dass es manchmal sinnvoll ist, eine zweite Meinung einzuholen oder auf das eigene Bauchgefühl zu hören.

Alles in allem war es ein erfolgreicher Abend mit neuen Erkenntnissen und guten Gesprächen. W ir als Pressestelle bedanken uns für die interessierten Nachfragen und die aktive Teilnahme.

Wer sich für die Arbeit der Löschgruppen interessiert, kann diesen auf Facebook und Instagram folgen.

Zudem wurde noch einmal hervorgehoben, dass die Pressestelle den Einheiten jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung steht und sie bei Bedarf auch mit Schulungen und Unterrichten unterstützt.

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