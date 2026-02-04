Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Körperverletzungsdelikt am Freiburger Hauptbahnhof. Insbesondere werden Personen gesucht, die das Geschehen auf Video festgehalten haben.

Am Montagabend (02.02.2026) gegen 22:25 erhielt die Bundespolizei Kenntnis von einem Körperverletzungsdelikt in der Haupthalle des Freiburger Hauptbahnhofs. Dabei sollen zwei deutsche Staatsangehörige in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Der 59-jährige Tatverdächtige soll im Zuge dessen dem 54-Jährigen Geschädigten ins Gesicht geschlagen haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

