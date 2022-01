Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Endstation Justizvollzugsanstalt

Weil am Rhein (ots)

Ein Trip mit dem Fernreisebus von Italien nach Deutschland endete für einen 45-Jährigen zuerst auf dem Bundespolizeirevier und danach in einer Justizvollzugsanstalt. 70 Tage muss der Gesuchte nun seine Strafe absitzen.

Am späten Montagabend (17.01.2022) wurde der 45-jährige polnische Staatsangehörige am Autobahnübergang in Weil am Rhein durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass noch ein Haftbefehl gegen den Mann zu vollstrecken war. Wegen des Besitzes eines nicht erlaubten Butterflymessers, verurteilte ein Gericht den 45-Jährigen zu einer Geldstrafe von 2800 Euro. Da die geforderte Strafe jedoch nie durch den Gesuchten beglichen wurde, schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus. Auch auf dem Bundespolizeirevier konnte die Geldstrafe nicht bezahlt werden, sodass der Mann durch die Bundespolizei festgenommen wurde. Danach wurde er zur Verbüßung der 70-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell