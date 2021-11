Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf den Kran geklettert

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, gegen 10.30 Uhr kam es in der Reinhardsbrunner Straße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein 27-jähriger Mann kletterte auf einen in der Nähe des Kirchturms befindlichen Kran. Nach kurzer Zeit stieg der 27 Jahre alte Mann eigenständig wieder nach unten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, verletzt wurde niemand. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell