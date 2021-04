Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallbeteiligte gesucht

Stadthagen (ots)

Am 01.04.2021, gegen 11.50 Uhr, kam es in 31655 Stadthagen, Oberntorstraße/Habichhorster Straße, im dortigen Kreisverkehr am Amtspfortenkreisel, zu einem leichten Verkehrsunfall. Eine vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin stieß dort mit einem Pkw zusammen und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht und musste kurz in einem herbeigerufenen Krankenwagen versorgt werden. Bevor die Beteiligten ihre Personalien austauschen konnten, fuhr die Fahrerin des Pkw, ein brauner Pkw Kastenwagen (vermutl. VW-Caddy) mit MI-??? Kennzeichen, jedoch weiter. Eventuell geschah dies in der Aufregung am Unfallort unbeabsichtigt.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Tel: 05721-40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

