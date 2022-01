Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Basel (ots)

Weil ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis in Deutschland unterwegs war, wurde er von einem Gericht Anfang letzten Jahres verurteilt. Da er die verhängte Geldstrafe nie bezahlte wurde er mit Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Am Sonntagabend (09.01.2022) wurde der rumänische Staatsangehörige durch eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), aus deutscher Bundespolizei und Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, im Badischen Bahnhof Basel kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Der 31-Jährige hatte eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht beglichen. Da der Gesuchte bei der Kontrolle die verhängte Summe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

