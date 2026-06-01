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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Körperverletzung zum Nachteil eines Zugbegleiters im Heidelberger Hauptbahnhof

Heidelberg (ots)

Sonntagmittag (31. Mai) kam es im Heidelberger Hauptbahnhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Zugbegleiters, nachdem zwei Personen versucht hatten, in einen bereits abfahrbereiten Flixtrain an Gleis 5 einzusteigen.

Der 24-jährige deutsche Geschädigte und sein 27-jähriger Kollege überwachten als Zugbegleiter die Abfahrt des Zuges und hielten hierfür eine Tür geöffnet. Währenddessen näherten sich ein bislang unbekannter Mann und seine 29-jährige deutsche Begleiterin, um in den Zug einzusteigen. Obwohl sich der Zug noch am Bahnsteig befand, war ein Zustieg zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Nachdem der unbekannte Mann trotz der Abfertigung versucht hatte einzusteigen und anschließend den Bahnsteigbereich verließ, nahm der 24-jährige Zugbegleiter die Verfolgung auf. Auf der Bahnsteigbrücke des Hauptbahnhofs holte er den Tatverdächtigen ein. Dieser schlug dem Geschädigten unvermittelt gegen den Oberarm und flüchtete anschließend aus dem Bahnhof.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Polizeibeamte stellten die Personalien der 29-jährigen Begleiterin vor Ort fest. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer betriebsstörenden Handlung eingeleitet. Die Tat wurde durch die Kameraüberwachung des Bahnhofs aufgezeichnet. Der 24-jährige Geschädigte setzte seinen Dienst fort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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