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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Geschädigte nach Belästigung gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag (11. Mai) hat ein 27-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof Frauen auf aufdringlicher Weise angesprochen und teilweise angefasst. Die Bundespolizei sucht Geschädigte.

Gegen 22 Uhr erhielten die Beamten der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof die Information, dass der 27-jährige kosovarisch-libanesische Staatsangehörige Frauen anspreche. Eine Auswertung der Videoaufnahmen bestätigte dies und zeigte, dass der Tatverdächtige die Geschädigten ebenfalls angefasst hat.

Die Bundespolizei sucht daher Geschädigte, die von dem 27-Jährigen angesprochen oder berührt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 - 120 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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