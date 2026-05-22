Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Körperlicher Angriff auf Zugpersonal

Mannheim-Friedrichsfehld (ots)

Am Mittwochmorgen (20. Mai) kam es am Bahnhof Neu-Edingen/ Mannheim-Friedrichsfeld zu einem körperlichen Angriff auf Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn AG. Der Tatverdächtige hat zuvor den Zug ohne gültigen Fahrausweis genutzt.

Gegen 10 Uhr nutzte der 25-jährige somalische Staatsangehörige den Flixtrain 1238 (Laufweg: Stuttgart - Hamburg) ohne gültiges Ticket. Bei der Kontrolle durch das Zugbegleitpersonal sollte der Mann des Zuges verwiesen werden. Dieser Aufforderung leistete er jedoch keine Folge. Am Bahnhof Neu-Edingen/ Mannheim-Friedrichsfeld schlug der Tatverdächtige daraufhin zwei Zugbegleiterinnen - einer 54-jährigen deutschen und einer 41-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen -mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Beide Frauen erlitten hierdurch leichte Verletzungen, die keiner medizinischen Behandlung bedurften.

Der Triebfahrzeugführer beobachtete die Tathandlung, schritt ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Den Tatverdächtigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung.

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