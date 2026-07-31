Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Flächenbrand an der Autobahn schnell unter Kontrolle gebracht

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Bottrop (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Flächenbrand entlang der Autobahn 31 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine rund 100 Quadratmeter große Fläche mit trockenem Gras. Zur Brandbekämpfung wurden dafür zwei Strahlrohre eingesetzt. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Vegetation erfolgreich verhindert werden. Insgesamt kamen dabei rund 3.000 Liter Wasser zum Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Bereich auf verbliebene Glutnester kontrolliert, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde eine Fahrspur in Richtung Emden gesperrt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Zur Ursache des Brandes können derzeit keine Angaben gemacht werden.(Si)

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