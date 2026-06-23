FW-BOT: Mehrere Rettungseinsätze in Kirchhellen

Bottrop (ots) - Die Feuerwehr Bottrop wurde am Samstag, den 16.05.2026 gegen 19:45 Uhr zu einem brennenden Imbisswagen in ein Industriegebiet gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll dichter Rauch aus dem Fahrzeug. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor und sicherte zuerst die Gasflaschen. Diese waren noch nicht vom Feuer beaufschlagt. Der Brand befand sich im Dachbereich. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da sich Glutnester im Dachbereich zwischen ...

mehr