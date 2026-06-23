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Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Mehrere Rettungseinsätze in Kirchhellen

Bottrop (ots)

In den frühen Abendstunden kam es im bereich Bottrop-Kirchhellen zu zwei Rettungshubschraubereinsätzen. Der erste Unfall erforderte die Hilfe eines Rettungshubschraubers auf Grund eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem Motorrad im Ortskern. Ein weiterer Rettungshubschrauber wurde kurze Zeit später außerhalb auf Grund eines Reitunfalls benötigt. Die Rettungshubschrauber verbrachten die Patienten nach Essen und Gelsenkirchen-Buer.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

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