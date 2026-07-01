Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand im Dachgeschoss - Bewohner verhindert Schlimmeres

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Bottrop (ots)

Bottrop. Ein aufmerksamer Bewohner hat am heutigen Tag bei einem Wohnungsbrand in einem Sechsfamilienhaus an der Walter-Spindler-Straße durch sein schnelles Eingreifen eine Ausbreitung der Flammen verhindert. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unternahm der Bewohner eigene Löschversuche und konnte den Brand so bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte in Schach halten. Gleichzeitig wurde eine im Gebäude befindliche Katze von einem weiteren Bewohner unverletzt ins Freie gebracht. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Brandbekämpfung in der betroffenen Dachgeschosswohnung. Unter Atemschutz wurde das Feuer mit einem C-Rohr vollständig abgelöscht. Parallel dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um das Gebäude von außen auf eine mögliche Brandausbreitung zu kontrollieren. Da sich Rauchgase in Mehrfamilienhäusern häufig unbemerkt ausbreiten können, kontrollierten die Einsatzkräfte anschließend alle Wohnungen des Hauses. Eine Ausbreitung konnte nicht festgestellt werden. Die Brandwohnung wurde vorsorglich vom Stromnetz getrennt. Für die Dauer der Lösch- und Kontrollmaßnahmen musste die Walter-Spindler-Straße vollständig gesperrt werden. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Altstadt sichergestellt. Der Einsatz endete erfreulicherweise ohne verletzte Personen. Dank des umsichtigen Handelns des Bewohners und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand auf die betroffene Wohnung begrenzt und ein größerer Schaden am Gebäude verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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