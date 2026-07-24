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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: PKW fährt durch Außengastronomie

Wuppertal (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Verkehrsunfall auf dem Bandwirkerplatz im Stadtteil Ronsdorf alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache war dort ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Parkanlage gefahren. Dabei durchquerte er den Bereich einer Außengastronomie und kam anschließend auf einer Treppe zum Stillstand. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in Wuppertaler Krankenhäuser transportiert. Mehrere Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Nahbereich aufhielten, wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Eine weitere Behandlung war zum Glück nicht notwendig. Im Einsatz waren rund 24 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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