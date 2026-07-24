Feuerwehr Wuppertal

FW-W: LKW-Brand drohte auf Fahrzeuge überzugreifen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brannte in der Melanchthonstraße ein LKW. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits auf die Vegetation und eine Gartenlaube übergegriffen. Auslaufende Kraftstoffe liefen brennend auf weitere Fahrzeuge zu. Hier drohte eine erhebliche Brandausbreitung. Dies konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Jedoch wurden durch die Wärmestrahlung drei geparkte PKW beschädigt. Im Einsatz waren 21 Kräfte der Feuerwachen 1 und 2. Die Einsatzdauer war ca. 2 Stunden. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe werden durch die Polizei übernommen.

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