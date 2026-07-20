Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Eine Ölspur sorgte am Berliner Platz für massive Verkehrsbehinderungen

Wuppertal (ots)

Am Montag, dem 20. Juli 2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr im Bereich der Berliner Straße. Grund war ein technischer Defekt an einem Linienbus, durch den Motoröl auf allen vier Fahrspuren sowie im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Schwarzbach verteilt wurde. Zwei Radfahrende kamen auf der glatten Straße zu Fall und mussten rettungsdienstlich versorgt werden. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Um weitere Unfälle zu vermeiden, wurde der gesamte Bereich großräumig abgesperrt wodurch es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kam. Um Gewässer zu schützen, wurden Kanaleinläufe gesichert. Der direkte Kreuzungsbereich wurde mit Ölbindemittel abgestreut. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr führte die abschließende Reinigung mittels Hochdruck durch. Die notwendigen Einsatzmaßnahmen führten zum Erfolg. Der Einsatz war gegen 21:00 Uhr beendet. Es waren ein Führungsdienst, zwei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, ein Fahrzeug des Löschzugs Langerfeld sowie ein Sonderfahrzeug zur Ölspurbeseitigung im Einsatz

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell