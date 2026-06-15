Feuerwehr Solingen

FW-SG: Chemikalienunfall in der Apotheke des Klinikums - Feuerwehr rückt mit Spezialkräften an

Solingen (ots)

Am 15.06.2026 um 10:00 Uhr kam es in der Apotheke des Klinikums zu einem Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache fielen mehrere Chemikaliengebinde zu Boden und wurden beschädigt. Unter den umgestürzten Behältern befanden sich unter anderem Gebinde mit Schwefelsäure und Salpetersäure. Zudem zerbrach eine Flasche mit etwa 200 Millilitern Wasserstoffperoxid, wodurch die Flüssigkeit austrat. Die Feuerwehr rückte mit einem erweiterten Einsatzaufgebot an und nahm die ausgelaufenen Chemikalien unter besonderer Schutzmaßnahmen auf. Die Einsatzkräfte arbeiteten dabei unter Eigenschutz und verwendeten geeignete Schutzkleidung. Die ausgetretenen Flüssigkeiten wurden mit speziellem Chemikalienbinder aufgenommen und anschließend in dafür vorgesehene Behälter gesichert und fachgerecht verpackt. Zur Unterstützung wurde der Umweltschutzzug der Feuerwehr hinzugezogen. Dieser war mit einem ABC-Erkunder zur Messung und Beurteilung der Gefahrenlage sowie einem Spezialfahrzeug zur Dekontamination vor Ort. Der eingesetzte Trupp wurde nach Abschluss der Arbeiten vorsorglich am Einsatzort dekontaminiert. Insgesamt waren mit 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Umweltschutzzuges an dem Einsatz beteiligt. Nach erfolgreicher Sicherung der Gefahrstoffe, der Reinigung des Einsatzbereiches und der abschließenden Kontrolle konnte der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet werden. Eine Gefahr für Patienten, Mitarbeitende oder die Umgebung bestand zu keinem Zeitpunkt. Die weiteren Maßnahmen zur Schadensregulierung und Ursachenklärung werden durch die zuständigen Stellen übernommen.

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