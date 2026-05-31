Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rettungsdiensteinsatz an der Ruhr - Mutige Ersthelferin rettet mehrere Personen aus der Ruhr

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Bochum (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es an der Ruhr im Bereich der Kemnader Straße 524b, in unmittelbarer Nähe der DLRG-Station Bochum Süd e.V., zu einem Unfall, bei dem sich mehrere Personen nicht mehr eigenständig aus dem Wasser retten konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine Familie mit insgesamt acht Personen am Ufer der Ruhr auf und grillte dort. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschten drei Frauen ins Wasser und drohten dort zu ertrinken. Ein weiteres Familienmitglied versuchte umgehend, die Betroffenen aus dem Wasser zu retten, geriet dabei jedoch selbst in Not, sodass sich die Lage auf insgesamt vier Personen im Wasser ausweitete. Eine zufällig vorbeikommende Fahrradfahrerin, die selbst Ärztin ist, erkannte die Situation sofort und griff beherzt ein. Es gelang ihr, alle vier Personen aus dem Wasser zu retten. Zum Zeitpunkt der Rettung war eine der Frauen bereits bewusstlos. Die Ärztin begann bei ihr sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Parallel dazu wurde durch ein weiteres Familienmitglied die nahegelegene DLRG-Station Bochum Süd e.V. alarmiert. Die Einsatzkräfte der DLRG trafen umgehend ein und unterstützten gemeinsam mit der Ersthelferin die medizinische Erstversorgung der Betroffenen bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach Eintreffen der Rettungskräfte erfolgte eine umfassende Sichtung aller Beteiligten. Dabei ergab sich folgende Lage: Eine Person wurde schwer verletzt, drei Personen wurden leicht verletzt, und vier weitere Personen waren unverletzt, jedoch betreuungspflichtig. Nach ersten Einschätzungen handelt es sich bei den betroffenen Personen vermutlich um Nichtschwimmer.

Die Maßnahmen von Feuerwehr und Rettungsdienst konzentrierten sich auf die notfallmedizinische Versorgung der Verletzten sowie die Betreuung der weiteren Betroffenen. Alle Patienten wurden durch den Rettungsdienst adäquat versorgt, und die schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz dauerte insgesamt rund zwei Stunden.

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit Führungsdienst und einem Löschfahrzeug, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, außerdem die DLRG Bochum Süd e.V. mit einem Rettungsboot und einem Einsatz-Quad sowie die Polizei Bochum. Zur genauen Unfallursache hat die Polizei Bochum die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis:

Die Feuerwehr und die DLRG Bochum weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die erheblichen Gefahren an Fließgewässern wie der Ruhr hin. Strömungen, plötzlich abfallende Uferbereiche sowie kaltes Wasser können auch für geübte Personen schnell lebensbedrohlich werden. Insbesondere Nichtschwimmer sind gefährdet. Das Schwimmen in der Ruhr ist lebensgefährlich und wird dringend untersagt. Bitte nutzen Sie ausschließlich ausgewiesene Badebereiche.

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