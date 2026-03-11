Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gemeldeter Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Abend gegen 19:00 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Geitlingstraße in Günnigfeld alarmiert. Aufgrund der ersten Notrufe musste davon ausgegangen werden, dass sich mehrere Personen im Brandobjekt befinden. Die Leitstelle entsandte daraufhin ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Der in der Wohnung entstandene Entstehungsbrand konnte durch die Einsatzkräfte rasch lokalisiert und zügig gelöscht werden. Eine Mutter und ihr Kleinkind wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch nach kurzer Betreuung vor Ort verbleiben. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr Bochum beendete den Einsatz nach abschließenden Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen. Zur Brandursache liegen derzeit keine Informationen vor.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell