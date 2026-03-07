Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Weitmar - keine Verletzten

Bochum (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Bochum um 16:46 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Weitmar alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz in den Keller vor. Mit einem Strahlrohr konnten sie den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass ein Trockner aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Nach dem Löscherfolg wurde der betroffene Kellerbereich mithilfe eines Hochleistungslüfters belüftet, um verbliebenen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Im Einsatz waren insgesamt 24 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 2 und 4, die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr, ein Sonderfahrzeug der Hauptfeuer- und Rettungswache 3 sowie die Ausbildungseinheit "ToJ". Der Einsatz war gegen 17:45 Uhr beendet.

