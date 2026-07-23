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Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher in Tabakgeschäft auf frischer Tat ertappt

Essen (ots)

45276 E-Steele: Am frühen Mittwochmorgen (22. Juli) brachen drei Männer (34, 37 und 47 Jahre) mit einem Gullideckel gewaltsam in ein Tabakgeschäft auf der Hansastraße ein. Die Polizei stellte das Trio in unmittelbarer Tatortnähe in ihrem Fluchtfahrzeug.

Gegen 3:20 Uhr wählte eine aufmerksame Anwohnerin den Notruf der Polizei, nachdem sie durch einen Knall geweckt worden war. Die Frau beobachtete mehrere Männer, die offensichtlich gewaltsam mit einem Gullideckel die Eingangstür eines Tabakgeschäfts eingeschlagen hatten und nun Waren aus dem Geschäft in einem Beutel verstauten. Anschließend flüchteten die Männer in einem weißen Kombi vom Tatort.

Nur vier Minuten nach Eingang des Notrufs konnte eine Streifenwagenbesatzung bereits die Festnahme vermelden: An der Einmündung Steeler Straße / Paßstraße kam den Beamten das Fluchtfahrzeug entgegen. Sie stoppten den Mercedes Kombi und nahmen die drei Insassen vorläufig fest.

Es handelt sich um zwei Essener mit deutschen Staatsangehörigkeiten im Alter von 34 und 37 Jahren sowie einen 47-jährigen Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Im Kofferraum des Fluchtfahrzeugs lag ein Bettbezug, der mit zahlreichen Tabakwaren gefüllt war. In den Taschen der Festgenommenen fanden die Beamten unter anderem ein Messer und ein Pfefferspray. Sie stellten das Fluchtfahrzeug, die Waffen und das Diebesgut sicher. Hierbei handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um 240 Schachteln Zigaretten bzw. Zigarillos und 87 Pakete Tabak in einem mittleren vierstelligen Warenwert sicher.

Ermittler der Kriminalpolizei sicherten noch in der Nacht die Spuren am Tatort und befragten Zeugen. Sie ermitteln gegen die drei Verdächtigen wegen des schweren Bandendiebstahls. Da der 47-Jährige bereits mit einem Haftbefehl gesucht worden war, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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