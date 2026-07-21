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Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Taschendieb in Straßenbahn

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Die Videoüberwachung einer Straßenbahn filmte einen Taschendieb bei seiner Tat. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen.

Am 2. März stieg eine 30-jährige Essenerin am Berliner Platz gegen 10:15 Uhr in die Straßenbahn der Linie 105 in Fahrtrichtung Essen-Hauptbahnhof. Kurz darauf bemerkte sie, dass aus ihrem Rucksack eine Tasche mit Bargeld entwendet wurde und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Auf dem Videomaterial der Überwachungskameras konnten Ermittler der Kriminalpolizei den unbekannten Tatverdächtigen ausmachen.

Hier gelangen Sie zum Bildmaterial: https://polizei.nrw/fahndung/210289

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK34 der Polizei Essen auf./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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