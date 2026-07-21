Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Jugendlichen in Bus an - Fotofahndung

Essen (ots)

45134 E.-Rellinghausen:

Am frühen Abend des 25. Februar griff ein bislang unbekannter Mann einen damals 17-jährigen Essener in der Buslinie 145 in Fahrtrichtung Essen Rathaus an. Die Polizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 17:30 Uhr stieg der Essener an der Haltestelle "Heisingen Kirche" in die Buslinie 145 ein. Während der Fahrt bemerkte er, dass der Unbekannte offenbar heimlich Fotos von anderen Fahrgästen machte. Als der Jugendliche den Mann darauf ansprach, entwickelte sich zunächst eine verbale und anschließend eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei verletzte sich der 17-Jährige leicht.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen auf. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen:

https://polizei.nrw/fahndung/210293

Falls Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

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