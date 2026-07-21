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Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung: Mädchen im Bus belästigt - Polizei Essen sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 14. März 2026 (Samstag) belästigte ein bislang unbekannter Mann ein Mädchen im Bus in Fahrtrichtung Heisingen. Die Polizei sucht mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Die 13-Jährige aus Essen fuhr gegen 17:20 Uhr mit der Buslinie 145 von der Haltestelle "Berliner Platz" in Richtung Heisingen. An der nächsten Haltestelle (Rathaus Essen) stieg der unbekannte Mann in den Bus und setzte sich zu dem Mädchen. Während der Fahrt rieb er seinen Oberschenkel am Bein der 13-Jährigen, atmete auffällig laut und schaute sie dabei an. Die Essenerin rutschte weg, doch auch das hielt den Mann nicht davon ab, seine Handlung fortzusetzen.

Der Unbekannte stieg an der Haltestelle "Essen Hauptbahnhof" aus. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie hier abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/210508

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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