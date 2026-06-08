Polizei Essen

POL-E: Essen: Gestohlenes Auto auf Verkaufsplattform entdeckt: 28-Jähriger vereinbart Treffen und zieht Polizei hinzu - Festnahme!

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Ein Mann aus Hagen hat auf einer Verkaufsplattform im Internet am Sonntagmittag (7. Juni) seinen Anfang Mai gestohlenen Mercedes entdeckt. Er vereinbarte ein Treffen. Mit dabei: die Polizei.

Um 12:42 Uhr meldete sich ein 28-Jähriger aus Hagen bei der Polizei. Er habe seinen Mercedes auf einer Verkaufsplattform entdeckt und möchte sich nun unter Hinzuziehung der Polizei mit dem vermeintlichen Verkäufer treffen. Das Auto wurde ihm Anfang Mai in Werne gestohlen. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6272052

Das Auto wollte sich der Mann nun in der Martin-Luther-Straße anschauen. Die Polizisten blieben mit dem Hagener in Kontakt und stellten sich im Nahbereich auf. Während die Einsatzkräfte und der 28-Jährige warteten, wurde durch den Verkäufer mehrfach der vereinbarte Treffpunkt geändert. Rund um die neuen Treffpunkte fiel den Beamten ein Renault Clio mit kroatischem Kennzeichen auf. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle.

Im Renault befanden sich ein 39-jähriger Fahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit und sein 43-jähriger Beifahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der 39-Jährige hielt ein Handy mit Fotos in der Hand, auf dem sich der gestohlene Mercedes befand. Das Auto konnte schließlich an der Kreuzung Lichtstraße/Lazarretstraße aufgefunden werden.

Bei den beiden Männern fanden die Polizisten den Schlüssel des Mercedes sowie weitere Fahrzeugschlüssel und zwei augenscheinlich gefälschte Pässe. Sie wurden vorläufig festgenommen. Der Mercedes wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt. Um die Eigentumsverhältnisse zu klären, stellten die Beamten auch den Renault sicher. Das Duo erwartet eine Anzeige wegen Hehlerei von Kfz. Die Ermittlungen dauern an. /aro

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