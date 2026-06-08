Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksamer Passant beobachtet Wohnungseinbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald:

Am Samstagabend (6. Juni) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Mann, der sich an einer Erdgeschoßwohnung an der Frankenstraße zu schaffen machte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen wenig später fest.

Gegen 20:30 Uhr ging ein Zeuge zu Fuß über den Gehweg der Frankenstraße, als ihm ein Mann auf einem Balkon einer Erdgeschoßwohnung auffiel. Dabei hielt der Mann einen schraubendreherähnlichen Gegenstand in der Hand. Als der Zeuge den Mann ansprach, gab dieser an, Handwerker zu sein. Um den Mann nicht auf eine mögliche Entdeckung aufmerksam zu machen, ging der Zeuge zunächst weiter und verständigte anschließend die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten eine aufgehebelte Balkontür fest. Zudem fanden sie in der Wohnung deutliche Spuren eines Einbruchs vor.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten wenig später zu einem 50-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen trafen die Beamten den Einbrecher in einer Straßenbahn an und nahmen ihn fest.

Gegen den 50-Jährigen bestand bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte ein Haftbefehl. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls. /ruh

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