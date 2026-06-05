Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis) Folgeschwerer Auffahrunfall (03.06.2026)

Hüfingen, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorradfahrern hat sich am Mittwoch eine Person schwere Verletzungen zugezogen. Ein 35-jähriger Kawasaki-Fahrer fuhr gefolgt von einem 35-jährigen Honda-Fahrer die Bundesstraße 31 von Geisingen kommend in Fahrtrichtung Hüfingen. Auf Höhe der Abfahrt zur Kreisstraße K5749 ordneten sich die Biker zum Linksabbiegen auf der Abbiegespur ein. Der Honda-Fahrer prallte aus Unachtsamkeit gegen seinen Vordermann und stürzte. Hierbei verletzte sich der 35-Jährige schwer und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unverletzte Motorradfahrer kümmerte sich um die Abholung der Honda.

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