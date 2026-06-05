PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis) Folgeschwerer Auffahrunfall (03.06.2026)

Hüfingen, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorradfahrern hat sich am Mittwoch eine Person schwere Verletzungen zugezogen. Ein 35-jähriger Kawasaki-Fahrer fuhr gefolgt von einem 35-jährigen Honda-Fahrer die Bundesstraße 31 von Geisingen kommend in Fahrtrichtung Hüfingen. Auf Höhe der Abfahrt zur Kreisstraße K5749 ordneten sich die Biker zum Linksabbiegen auf der Abbiegespur ein. Der Honda-Fahrer prallte aus Unachtsamkeit gegen seinen Vordermann und stürzte. Hierbei verletzte sich der 35-Jährige schwer und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unverletzte Motorradfahrer kümmerte sich um die Abholung der Honda.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren