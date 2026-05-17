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Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Mann schlägt mit Hammer auf Ex-Lebensgefährtin ein - Mordkommission eingerichtet - Tatverdächtiger in U-Haft

Essen (ots)

45136 E.- Rüttenscheid: Am Freitagmittag (15. Mai) schlug ein 41-Jähriger (eritreisch) auf der Rellinghauser Straße mit einem Hammer auf seine ehemalige Lebensgefährtin (37) ein und verletzte sie dabei. Der Eritreer befindet sich derzeit in U-Haft. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Der 41-Jährige hatte sich mit seiner ehemaligen Partnerin gegen 13 Uhr an der Rellinghauser Straße verabredet. Als die 37-Jährige eintraf, zog der Tatverdächtige unvermittelt einen Hammer und schlug mehrfach auf den Kopf der Frau. Zeugen gingen sofort dazwischen. Sie konnten den Mann überwältigen, ihm die Tatwaffe abnehmen und ihn festhalten, bis die Polizei kurze Zeit später am Tatort eintraf. Weitere Zeugen kümmerten sich um die verletzte Frau, bis ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus fuhr.

Der Eritreer wurde festgenommen. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Essen folgend, ordnete ein Haftrichter gestern (16. Mai) Untersuchungshaft an. Dem 41-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Die eingerichtete Mordkommission sucht weitere Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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