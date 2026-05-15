Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Pedelec-Fahrerin von Straßenbahn erfasst

Essen (ots)

45478 MH-Speldorf: Mittwochabend (13. Mai) erfasste eine Straßenbahn eine Pedelec-Fahrerin an der Duisburger Straße in Mülheim. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

Gegen 19:15 Uhr fuhr der 34-jährige Straßenbahnfahrer auf der Duisburger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle "Speldorf Betriebshof" bemerkte er die Pedelec-Fahrerin, die den Fußgängerüberweg an der Haltestelle befuhr. Trotz Klingeln und sofortiger Bremsung, erfasste der 34-Jährige die 56-jährige Essenerin. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Straßenbahnfahrer leicht. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. /aro

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