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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Pedelec-Fahrerin von Straßenbahn erfasst

Essen (ots)

45478 MH-Speldorf: Mittwochabend (13. Mai) erfasste eine Straßenbahn eine Pedelec-Fahrerin an der Duisburger Straße in Mülheim. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

Gegen 19:15 Uhr fuhr der 34-jährige Straßenbahnfahrer auf der Duisburger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle "Speldorf Betriebshof" bemerkte er die Pedelec-Fahrerin, die den Fußgängerüberweg an der Haltestelle befuhr. Trotz Klingeln und sofortiger Bremsung, erfasste der 34-Jährige die 56-jährige Essenerin. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Straßenbahnfahrer leicht. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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