Polizei Aachen

POL-AC: Bewaffneter Raub auf Geschäft in Herzogenrath - Polizei sucht Zeugen

Herzogenrath (ots)

Am Samstagabend (13.06.2026) ist es in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße zu einem Raubdelikt gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige kurz vor Geschäftsschluss (21:40 Uhr) den Supermarkt. Unter Vorhalt von Schusswaffen brachten sie zwei Mitarbeiterinnen dazu, Geld aus einem Tresor in einen mitgeführten Rucksack zu legen.

Im Anschluss flüchteten die Täter über den Haupteingang des Geschäfts. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort durch Zeugen überwältigt und anschließend den alarmierten Polizeikräften übergeben werden. Bei dem 17-Jährigen aus dem niederländischen Den Helder wurden ein Rucksack, eine Schreckschusswaffe und Geld sichergestellt. Der zweite, maskierte Tatverdächtige flüchtete mit dem mutmaßlichen Hauptteil der Beute zu Fuß in Richtung Parkhaus des Bahnhofs. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige bislang nicht gefasst werden. Er soll Mitte 20 sein und ca. 1,74 m groß sein. Er hat kurze, schwarze Haare, war zur Tatzeit schwarz gekleidet und flüchtete mit einer schwarzen Nike-Sporttasche.

Die betroffenen Mitarbeiterinnen des Supermarkts blieben körperlich unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Personen, die die Tat, die Flucht des zweiten Tatverdächtigen oder verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577-31501 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Zeugen die Kriminalwache unter 0241 9577-34210.(sk)

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