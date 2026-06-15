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Polizei Aachen

POL-AC: Pontstraße: Mann mit Messer verletzt

Aachen (ots)

Am Sonntagmorgen (14.06.2026) ist ein Mann im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung durch ein Messer verletzt worden. Die Tatverdächtigen sind bisher unbekannt.

Gegen 06:00 Uhr meldeten Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek in der Pontstraße, dass ein junger Mann durch einen Messerangriff verletzt wurde. Unmittelbar eintreffende Polizeikräfte leisteten umgehend erste Hilfe.

Nach ersten Informationen war der 18-Jährige zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit drei anderen Männern geraten. Im Rahmen dessen wurde der junge Mann durch Schläge ins Gesicht sowie mit einem Messer an Oberschenkel und Gesäß verletzt.

Er wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Tatverdächtigen verlief negativ.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: männlich, untersetzt, blau/orangene Nike-Jacke, hellblaue Jeanshose, dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart 2. Tatverdächtiger: männlich, schwarze Kleidung, dunkler Hautteint, Vollbart, wenig Haare 3. Tatverdächtiger: männlich, schwarze Daunenjacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden: 0241-9577 33101 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210). (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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