Polizei Aachen

POL-AC: Mann nach Geldabheben ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Gestern Abend (11.06.2026) ist es in der Innenstadt zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 31-jähriger Mann aus Eschweiler von zwei bislang unbekannten Personen gegen 21:10 Uhr ausgeraubt. Der Mann hatte zuvor einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag an einem Geldautoamten im Bereich Rosenallee/Marienstraße abgehoben. Auf dem Fußweg zwischen der Marienstraße und der Kaiserstraße wurde er in Höhe des Stadtparkhauses von zwei Männern überfallen.

Die Täter drückten ihn gegen ein Garagentor, schlugen ihm ins Gesicht und forderten die Herausgabe seines Mobiltelefons und des abgehobenen Bargeldes. Der leicht verletzte 31-Jährige kam den Forderungen nach und übergab die Wertgegenstände, wobei man ihm das Handy unmittelbar wieder zurückgab. Dann flüchteten beide in Richtung Anna-Klöcker-Anlage. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die beiden Täter sollen männlich und zwischen 23-26 Jahren alt gewesen sein.

Der eine Täter soll ca. 1,90 m groß gewesen sein und mit einer beigen Steppjacke, einem dunklen Kapuzenpullover und einer Kappe bekleidet gewesen sein.

Der andere Täter soll ca. 1,80 m groß gewesen sein und einen dunklen Mantel mit Kapuze und eine dunkle Jeanshose getragen haben.

Die Kriminalpolizei der Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 33301 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

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